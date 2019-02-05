2019-02-05T16:53:19+03:00
Общество

Жители Воронежской области пожаловались на слив нечистот в Дон

Труба канализации выходит на поверхность в 150 м. от домов
Олег ИВАНОВ
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Более двух лет жителей села Новоживотинное Рамонского района беспокоит резкий запах. Дело в том, что недалеко от их домов на улице Новоселов происходит слив сточных вод в реку Дон. Воронежские активисты ОНФ обратились в региональный департамент природных ресурсов и экологии с просьбой проверить, что же происходит в данном месте.

- Водосброс, канализационные сети и очистные сооружения построены в рамках частно-государственного партнерства местным предприятием, производящим крахмал из растительного сырья. Позже их передали на баланс муниципалитета. В очистные сооружения поступают не только бытовые стоки, но и жидкие промышленные отходы крахмало-паточного завода, - заявляют в региональном ОНФ.

Труба канализации выходит на поверхность в 150 м. от домов. Раньше прибрежную зону ниже по течению использовали для отдыха, после же ввода в эксплуатацию очистных сооружений купаться в реке все перестали.

- На летних снимках, которые продемонстрировали люди, видно, что в месте слива отсутствует растительность. Вероятно, стоки не только неприятно пахнут, но и «выжигают» водоросли, нарушают природный баланс реки. При этом многочисленные проверки, проведенные по жалобам граждан, показывают обратное. Согласно выводам лабораторных исследований, стоки соответствуют гигиеническим нормативам. Правда, с весьма важной оговоркой, – констатировал член регионального штаба ОНФ Сергей Кочетов.

В одном из официальных ответов Роспотребнадзора сказано, что на очистных сооружениях не организован производственный контроль сточных вод.

- В качестве выхода из сложившейся ситуации муниципалитет предлагает перенести точку сброса нечистот за пределы села, чтобы избавить людей от запаха. Из очистных сооружений в Дон ежедневно поступает более 200 куб. м канализационных стоков. Они могут оказывать серьезное негативное воздействие на экологию реки, – подчеркнул Кочетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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