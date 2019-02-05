Впервые в истории Воронежской области наша самбистка поедет на первенство Европы

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-05T16:52:16+03:00

Юлия Калгина (крайняя слева) не победила в финале первенства России, зато получила путевку на первенство Европы. Фото: cspsk-vrn.ru

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Воспитанница Таловской ДЮСШ (село Новая Чигла) Юлия Калгина впервые в истории региона добилась права участвовать в первенстве Европы по самбо. Соревнования пройдут в апреле на Кипре.

Юлия завоевала место в сборной России среди девушек 2001-2002 годов рождения благодаря отличному выступлению на первенстве страны, которое завершилось 4 февраля в Москве. В соревнованиях участвовали 660 спортсменов из 45 регионов.

В весовой категории более 75 килограммов Юлия победила в пяти из шести схваток. Лишь в финале она уступила московской самбистке Элис Старцевой.

- Для нас всех это большая победа. Всем составом мы поддерживали и переживали за спортсменку до последних секунд. Ее результат - это показатель выдержки и упорного труда самбистки и ее тренера Валерия Хрипко, - отметил главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по самбо Андрей Лебедев.

ИСТОЧНИК KP.RU