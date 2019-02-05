2019-02-05T16:52:16+03:00
Спорт

Впервые в истории Воронежской области наша самбистка поедет на первенство Европы

Юлия Калгина завоевала путевку туда, выйдя в финал первенства России
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Юлия Калгина (крайняя слева) не победила в финале первенства России, зато получила путевку на первенство Европы.Юлия Калгина (крайняя слева) не победила в финале первенства России, зато получила путевку на первенство Европы.Фото: cspsk-vrn.ru
Изменить размер текста:

Воспитанница Таловской ДЮСШ (село Новая Чигла) Юлия Калгина впервые в истории региона добилась права участвовать в первенстве Европы по самбо. Соревнования пройдут в апреле на Кипре.

Юлия завоевала место в сборной России среди девушек 2001-2002 годов рождения благодаря отличному выступлению на первенстве страны, которое завершилось 4 февраля в Москве. В соревнованиях участвовали 660 спортсменов из 45 регионов.

В весовой категории более 75 килограммов Юлия победила в пяти из шести схваток. Лишь в финале она уступила московской самбистке Элис Старцевой.

- Для нас всех это большая победа. Всем составом мы поддерживали и переживали за спортсменку до последних секунд. Ее результат - это показатель выдержки и упорного труда самбистки и ее тренера Валерия Хрипко, - отметил главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по самбо Андрей Лебедев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области задержали замначальника отдела полиции
В Воронеже бывший гендиректор маслозавода получил срок за аферу на 550 миллионов
Жителям Советского района Воронежа вернули воду
В Северном микрорайоне Воронежа отключат воду из-за масштабной утечки
Воронежские полицейские рассказали подробности ДТП у Коминтерновского ЗАГСа
В Воронеже построят дорогу от "Гардарики" до проспекта Патриотов
Жители Воронежской области пожаловались на слив нечистот в Дон
Воронежский Союз строителей по инициативе сенатора Лукина готовит предложения по корректировке реформ строительной отрасли
Из облбюджета в текущем году дополнительно выделят 392 млн. рублей на жилье для детей-сирот
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в Воронежской области превысила уровень эпидпорога
В Воронеже на месте снесенного здания школы построят сквер
На воронежской трассе поймали наркоторговцев, «путешествовавших» на попутках
Три фирмы могут стать воронежским официальным дилером "Фольксвагена" вместо "Гауса"
Под Воронежем мужчина с потерей памяти чуть не замерз на дороге
В Воронежской области арестовали женщину, отказавшуюся от работы
Мошенник уговорил пенсионерку из Воронежа перевести более 40 тысяч рублей
В Воронежской области центры «Мои Документы» начали выдавать ИНН
В Воронеже у Коминтерновского ЗАГСа столкнулись "Ауди", "Датсун" и "Ленд Крузер": есть пострадавшая
Мэрия Воронежа планирует открыть кредитные линии на миллиард рублей