Воронежский Союз строителей по инициативе сенатора Лукина готовит предложения по корректировке реформ строительной отрасли
4 февраля состоялось заседание рабочей группы по подготовке предложений Союза строителей Воронежской области, касающихся внесения корректив в ход реформирования строительной отрасли
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Многочисленные изменения, которым подверглось законодательство о долевом строительстве в 2018 году с целью обезопасить деньги дольщиков, могут привести далеко не к тем результатам, которые предполагались. По мнению строительного сообщества, работоспособность отрасли находится под угрозой.
ИСТОЧНИК KP.RU