Воронежский Союз строителей по инициативе сенатора Лукина готовит предложения по корректировке реформ строительной отрасли

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-05T16:30:27+03:00

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Многочисленные изменения, которым подверглось законодательство о долевом строительстве в 2018 году с целью обезопасить деньги дольщиков, могут привести далеко не к тем результатам, которые предполагались. По мнению строительного сообщества, работоспособность отрасли находится под угрозой.

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ИСТОЧНИК KP.RU