2019-02-05T16:25:00+03:00
Общество

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в Воронежской области превысила уровень эпидпорога

То есть, можно говорить об эпидемии?
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 28 января по 3 февраля, за медицинской помощью обратились12 241 жителей регионаС 28 января по 3 февраля, за медицинской помощью обратились12 241 жителей регионаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными отметили в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

За неделю, с 28 января по 3 февраля, за медицинской помощью обратились12 241 жителей региона. Большинство из них дети до 14 лет – 7581. Впервые за последние недели специалисты отметили превышение уровня эпидпорога – на 24,9%. То есть, можно говорить об эпидемии?

- По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и острых респираторных инфекций, заболеваемость определяют вирусы гриппозной этиологии, с преимущественной циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2), - комментируют санврачи.

Напоминаем, что при появлении симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью. Не занимайтесь самолечением!

Напомним, что воронежских школьников отправили на карантин до середины февраля

ИСТОЧНИК KP.RU

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