В Воронеже на месте снесенного здания школы построят сквер
Заметив бульдозеры на месте снесенной недавно вечерней школы дореволюционной постройки на улице Краснознаменной, воронежцы не на шутку забеспокоились. Что построят на участке? Поползли слухи, что это будет очередной торговый центр.
- На Краснознаменной у дома №33 появится новый сквер, - поспешили успокоить горожан в управе Ленинского района. - Учитывая пожелания жителей района, глава управы провел переговоры с потенциальным инвестором и получил поддержку главы города Вадима Кстенина.
фото управы Ленинского района
Новое место отдыха обустроят целиком за средства инвестора – строительной компании «Аксиома». Подрядчик уже приступил к подготовке участка. Проект, стоимость которого оценивается в шесть миллионов рублей, предусматривает создание полноценного сквера с прокладкой современных пешеходных дорожек, установкой бордюров, обустройством газонов, установкой ограждения и малых архитектурных форм. Новый сквер украсят молодые деревья и осветят современные фонари. Появятся детское игровое и спортивное оборудование.
- Планируется перенести остановку общественного транспорта (по направлению в Центр) в район земельного участка № 31 по ул. Краснознаменная от дома № 35 по Краснознаменной, - рассказали в управе. – Это будет павильон нового образца, так называемая «умная остановка».
ИСТОЧНИК KP.RU