В Воронеже на месте снесенного здания школы построят сквер

СЕГОДНЯ 16:01 2019-02-05T16:01:59+03:00

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Заметив бульдозеры на месте снесенной недавно вечерней школы дореволюционной постройки на улице Краснознаменной, воронежцы не на шутку забеспокоились. Что построят на участке? Поползли слухи, что это будет очередной торговый центр.

- На Краснознаменной у дома №33 появится новый сквер, - поспешили успокоить горожан в управе Ленинского района. - Учитывая пожелания жителей района, глава управы провел переговоры с потенциальным инвестором и получил поддержку главы города Вадима Кстенина.

фото управы Ленинского района

Новое место отдыха обустроят целиком за средства инвестора – строительной компании «Аксиома». Подрядчик уже приступил к подготовке участка. Проект, стоимость которого оценивается в шесть миллионов рублей, предусматривает создание полноценного сквера с прокладкой современных пешеходных дорожек, установкой бордюров, обустройством газонов, установкой ограждения и малых архитектурных форм. Новый сквер украсят молодые деревья и осветят современные фонари. Появятся детское игровое и спортивное оборудование.

- Планируется перенести остановку общественного транспорта (по направлению в Центр) в район земельного участка № 31 по ул. Краснознаменная от дома № 35 по Краснознаменной, - рассказали в управе. – Это будет павильон нового образца, так называемая «умная остановка».

ИСТОЧНИК KP.RU