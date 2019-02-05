2019-02-05T16:01:59+03:00
Общество

В Воронеже на месте снесенного здания школы построят сквер

Горожане испугались, что освободившийся участок займет очередной торговый центр
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

Заметив бульдозеры на месте снесенной недавно вечерней школы дореволюционной постройки на улице Краснознаменной, воронежцы не на шутку забеспокоились. Что построят на участке? Поползли слухи, что это будет очередной торговый центр.

- На Краснознаменной у дома №33 появится новый сквер, - поспешили успокоить горожан в управе Ленинского района. - Учитывая пожелания жителей района, глава управы провел переговоры с потенциальным инвестором и получил поддержку главы города Вадима Кстенина.

фото управы Ленинского района

фото управы Ленинского района

Новое место отдыха обустроят целиком за средства инвестора – строительной компании «Аксиома». Подрядчик уже приступил к подготовке участка. Проект, стоимость которого оценивается в шесть миллионов рублей, предусматривает создание полноценного сквера с прокладкой современных пешеходных дорожек, установкой бордюров, обустройством газонов, установкой ограждения и малых архитектурных форм. Новый сквер украсят молодые деревья и осветят современные фонари. Появятся детское игровое и спортивное оборудование.

- Планируется перенести остановку общественного транспорта (по направлению в Центр) в район земельного участка № 31 по ул. Краснознаменная от дома № 35 по Краснознаменной, - рассказали в управе. – Это будет павильон нового образца, так называемая «умная остановка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На воронежской трассе поймали наркоторговцев, «путешествовавших» на попутках
Три фирмы могут стать воронежским официальным дилером "Фольксвагена" вместо "Гауса"
Под Воронежем мужчина с потерей памяти чуть не замерз на дороге
В Воронежской области арестовали женщину, отказавшуюся от работы
Мошенник уговорил пенсионерку из Воронежа перевести более 40 тысяч рублей
В Воронежской области центры «Мои Документы» начали выдавать ИНН
В Воронеже у Коминтерновского ЗАГСа столкнулись "Ауди", "Датсун" и "Ленд Крузер": есть пострадавшая
Мэрия Воронежа планирует открыть кредитные линии на миллиард рублей
В Воронеже из-за резкого потепления затопило дорогу у автостанции
Дизайнер Татьяна Сулимина посвятила еще одну коллекцию воронежской дворянке
Воронежец попытался за 150 тысяч рублей выкупить торговавшую наркотиками возлюбленную
Пропавшую в Воронеже 16-летнюю девочку нашли во время ночевки в подъезде
Жителя Воронежской области, напавшего на фельдшера, отправили под суд
Очевидцы: в Воронеже снежная лавина раздавила шесть машин
Жители Советского района Воронежа остались без воды
Вместо Джин Вигмор в Белом колодце воронежцам споет певица Эйвор
Воронежцев позвали на бесплатные уроки катания на коньках и командный квест в Центральный парк
Воронежских школьников отправили на карантин до середины февраля
Клиенты воронежского автоцентра "Гаус" оценивают ущерб в 30 миллионов
В Воронеже к выходным вернутся морозы
В Воронеже из-за рухнувшего с крыши снега оборвало газовую трубу
В Воронежской области поймали браконьеров, застреливших лося
В Воронеже обиженный бывший одноклассник украл шубу школьной подруги на встрече выпускников
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банковпо итогам2018 года
Найденную на воронежской трассе девушку с амнезией узнал ее отец
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
В Воронеже поймали находившегося в федеральном розыске убийцу
В Воронеже сосулька продавила крышу припаркованной иномарки