На воронежской трассе поймали наркоторговцев, «путешествовавших» на попутках

СЕГОДНЯ 15:45 2019-02-05T15:51:33+03:00

Вот такой багаж перевозили попутчики Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В Богучарском районе, на трассе М-4 «Дон», для проверки документов инспекторы остановили водителя автомобиля «Фольксваген Пассат». Пассажиры, 28 и 26-летние жители Республики Татарстан, которых водитель нашел через сайт по поиску попутчиков, стали при этом заметно нервничать.

В ходе досмотра, в их рюкзаках полицейские обнаружили несколько свертков с веществом, внешне похожим на наркотики.

- По результатам исследования, проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, установлено, что мужчины перевозили около 3 килограммов мефедрона, 250 граммов так называемой «соли», 470 граммов гашиша и 417 граммов марихуаны, общей массой боле 4 килограммов, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Пассажиры признались, что планировали продать наркотики в Ростовской области с помощью тайников. Сейчас же они находятся под стражей.

Возбуждено уголовное дело. Жителям Татарстана грозит до двадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU