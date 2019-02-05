2019-02-05T15:46:29+03:00
Авто

Три фирмы могут стать воронежским официальным дилером "Фольксвагена" вместо "Гауса"

Есть надежда, что они и решат проблемы клиентов, не получивших автомобили
Станислав ШЕВЧЕНКО
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В полицию поступило более 30 заявлений от клиентов "Гауса"В полицию поступило более 30 заявлений от клиентов "Гауса"Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Группы компаний "Мотор Ленд" и "Ринг Авто", а также перевозчик "Автолайн" будут бороться за возможность стать официальным дилером марки "Фольксваген" в Воронеже. Как сообщает "Коммерсантъ", "неформальным, но основным требованием к новому партнеру станет решение проблем клиентов "Гауса". Однако источник "Абирега" это опровергает: все, что сделает производитель для пострадавших - установит специальные цены.

Компания "Фольксваген Груп Рус" объявила о поиске нового официального дилера в Воронеже в конце января. Тогда же в фирме объявили, что "Гаус" лишается этого статуса. При этом ответственность за действия дилера брать не стали:

- Мы сожалеем о проблемах клиентов компании "Гаус", но подчеркиваем, что ответственность за задержку поставки целиком лежит на этом дилерском предприятии, которое действует как самостоятельное юридическое лицо во взаимоотношениях с потребителями, - рассказали в компании.

По неофициальным данным, "Гаус" не выдал клиентам до двух сотен предоплаченных автомобилей. В полицию пока поступило около трех десятков заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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