Под Воронежем мужчина с потерей памяти чуть не замерз на дороге

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-05T15:17:29+03:00

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Под Воронежем мужчина с потерей памяти едва не замерз на дороге. Житель Семилукского района заблудился и не знал, куда ему идти. Инцидент произошел на 216 километре трассы Курск-Саратов в понедельник, 4 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На выезде из Воронежа недалеко от поста ДПС мужчину заметили сотрудники Госавтоинспекции. Они обратили внимание на то, что пешеход выглядит беспомощным. Полицейские решили поговорить с ним. Выяснилось, что он заблудился, замерз и не знает, куда ему идти, так как страдает провалами в памяти. При себе у мужчины был мобильник, в котором полицейские нашли номер его матери. Жительница Семилукского района, узнав, что ее больной сын найден, обрадовалась и попросила присмотреть за ним до ее приезда.

Вскоре женщина примчалась на пост ДПС. Она поблагодарила сотрудников полиции за его спасение и отзывчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU