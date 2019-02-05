2019-02-05T15:17:09+03:00
Происшествия

В Воронежской области арестовали женщину, отказавшуюся от работы

Теперь ей за семь дней предстоит переосмыслить свои желания
Олег ИВАНОВ
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Должнице из Россошанского района местный суд «придумал» новое наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов. Горожанка должна была трудиться в россошанском бюджетном учреждении «Городское благоустройство». Вот только женщине, видимо, это совсем не понравилось.

- Судебным приставом под роспись должнице было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснены последствия уклонения от отбывания наказания. Однако в установленную дату гражданка к отбыванию обязательных работ не приступила, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Судебные приставы решили принудительно привести должницу на работу. Но вот сюрприз: по месту жительства ее не было. Ее мать рассказала, что женщина уехала в Белгородскую область к сожителю.

В январе 2019 года в отдел судебных приставов женщина все-таки была доставлена. В итоге суд приговорил должницу к административному аресту на 7 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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