2019-02-05T14:47:17+03:00
Происшествия

Мошенник уговорил пенсионерку из Воронежа перевести более 40 тысяч рублей

Женщина хотела сдать квартиру в аренду, но лишилась денег
Олег ИВАНОВ
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60-летняя жительница Воронежа разместила в газете объявление о сдаче квартиры в аренду. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и сказал, что готов снять жилье и внести предоплату.

Деньги мужчина предложил перевести на банковскую карту. Вот только «арендатор» предложил необычную схему. Он уговорил женщину дойти до ближайшего банкомата. Там пенсионерка осуществила несколько банковских операций, видимо, не понимая, что сама делает. В итоге она не только не получила предоплату, но и сама лишилась более 40 тысяч рублей.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям города проявлять бдительность и не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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