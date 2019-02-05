В Воронежской области центры «Мои Документы» начали выдавать ИНН

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-05T14:46:16+03:00

До этого получить документ можно было только в налоговой

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В МФЦ «Мои документы» в Воронежской области начали выдавать ИНН. Бумаги готовят в пятидневный срок. До этого документ можно было получить только в налоговой. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ во вторник, 5 февраля.

Если оформление ИНН происходит впервые, то для его получения потребуется заявление и документ, удостоверяющий личность. Услуга оказывается бесплатно. Но в случае восстановления потерянного или испорченного документы необходимо оплатить госпошлину - 300 рублей.

Свидетельство ИНН при изменении фамилии, имени, отчества, даты и места рождения выдается бесплатно. Также от имени заявителя может обратиться представитель на основании нотариальной доверенности.

ИСТОЧНИК KP.RU