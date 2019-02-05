В Воронеже у Коминтерновского ЗАГСа столкнулись "Ауди", "Датсун" и "Ленд Крузер": есть пострадавшая

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-05T14:43:37+03:00

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Сегодня, 5 февраля, у перекрестка улицы Карпинского и Политехнического переулка столкнулись три автомобиля: "Ауди А6", "Датсун Он-ду" и "Тойота Ленд Крузер 200". Картину происшествия предстоит восстановить инспекторам ГИБДД.

По данным очевидцев, "Ауди" пересекала улицу Карпинского. Водитель "Датсуна", который двигался со стороны улицы Лидии Рябцевой, попытался увернуться. В итоге машина оказалась на встречной. Прямо у Коминтерновского ЗАГСа ее протаранил тяжелый "Ленд Крузер".

На место выезжали реаниматологи и сотрудники МЧС (те убедились, что на асфальт не разлились горючие продукты). По сведениям очевидцев, пострадала девушка - у нее сотрясение мозга.

Фото с места ДТПФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU