Мэрия Воронежа планирует открыть кредитные линии на миллиард рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-05T14:20:12+03:00

Эти деньги могут быть использованы в случае острой необходимости

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5 февраля стало известно, что объявлены торги на открытие двух возобновляемых кредитных линий на общую сумму в миллиард рублей.

- В настоящее время потребность у муниципалитета в привлечении кредитных средств отсутствует, и данная процедура не влечет повышения кредитной нагрузки на бюджет Воронежа, - комментируют в пресс-службе мэрии.

Так зачем же тогда брать кредит? Как пояснили в администрации, в связи с истечением срока выборки предыдущей возобновляемой кредитной линии, принято решение обеспечить в 2019 году потенциальную возможность привлечения заемных средств в случае необходимости.

- Напомним, что за 2018 год муниципалитету удалось сократить объем муниципального долга на 532 млн. рублей (в начале 2018 года он составлял 7 млрд. 135 млн. рублей, а по итогам года его размер снизился до 6 млрд. 603 млн. рублей), - подчеркнули в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU