2019-02-05T14:12:40+03:00
Происшествия

В Воронеже из-за резкого потепления затопило дорогу у автостанции

Местные жители опасаются, что это только начало и под воду в скором времени уйдет весь город
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Игорь Пузанков.Фото: Игорь Пузанков.
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В Воронеже резкое потепление стало причиной серьезных потопов. Так, под воду ушла дорога у Юго-западной автостанции на проспекте Патриотов. Фото последствий в популярной группе опубликовали местные жители.

- На автостанцию без лодки лучше не приходить, - подписал снимки автор.

Горожане опасаются, что это только начало, а серьезные потопы еще впереди. Ведь теплая погода, по информации синоптиков, продержится как минимум до вечера среды, 6 февраля.

На ситуацию оперативно отреагировал представитель пресс-службы администрации города. В комментариях к посту он сообщил, что информация передана в управу района.

- В скором времени специалисты выедут на место и постараются найти способ устранения подтопления, - прокомментировал сотрудник ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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