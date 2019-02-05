В Воронеже из-за резкого потепления затопило дорогу у автостанции
В Воронеже резкое потепление стало причиной серьезных потопов. Так, под воду ушла дорога у Юго-западной автостанции на проспекте Патриотов. Фото последствий в популярной группе опубликовали местные жители.
- На автостанцию без лодки лучше не приходить, - подписал снимки автор.
Горожане опасаются, что это только начало, а серьезные потопы еще впереди. Ведь теплая погода, по информации синоптиков, продержится как минимум до вечера среды, 6 февраля.
На ситуацию оперативно отреагировал представитель пресс-службы администрации города. В комментариях к посту он сообщил, что информация передана в управу района.
- В скором времени специалисты выедут на место и постараются найти способ устранения подтопления, - прокомментировал сотрудник ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU