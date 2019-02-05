В Воронеже из-за резкого потепления затопило дорогу у автостанции

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-05T14:12:40+03:00

Местные жители опасаются, что это только начало и под воду в скором времени уйдет весь город

Изменить размер текста: A A

В Воронеже резкое потепление стало причиной серьезных потопов. Так, под воду ушла дорога у Юго-западной автостанции на проспекте Патриотов. Фото последствий в популярной группе опубликовали местные жители.

- На автостанцию без лодки лучше не приходить, - подписал снимки автор.

Горожане опасаются, что это только начало, а серьезные потопы еще впереди. Ведь теплая погода, по информации синоптиков, продержится как минимум до вечера среды, 6 февраля.

На ситуацию оперативно отреагировал представитель пресс-службы администрации города. В комментариях к посту он сообщил, что информация передана в управу района.

- В скором времени специалисты выедут на место и постараются найти способ устранения подтопления, - прокомментировал сотрудник ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU