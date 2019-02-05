Дизайнер Татьяна Сулимина посвятила еще одну коллекцию воронежской дворянке

СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-05T13:54:03+03:00

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9 февраля известный воронежский дизайнер Татьяна Сулимина покажет очередную коллекцию. Новую работу модельер назвала «Я вернусь».

- Это продолжение капсульной коллекции «Катюша», посвященной нашей землячке Екатерине Иониной - дворянке, покинувшей Воронеж во время Революции. Образ новой коллекции представляет умную, образованную девушку, переживающую за свою страну, но покидающую ее. Она надеется вернуться. И вернулась - в моей коллекции, - отметила Татьяна Сулимина.

В коллекции есть отсылы к стилю милитари. Воронежцы увидят 40 «луков» в модных оттенках (карамель и хаки) и принтах (горох, леопард).

Показ коллекции Татьяны Сулиминой пройдет 9 февраля в рамках Luxury New Fashion Night в отеле Marriott. Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU