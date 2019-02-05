2019-02-05T13:54:03+03:00
Звезды

Дизайнер Татьяна Сулимина посвятила еще одну коллекцию воронежской дворянке

«Я вернусь» стала продолжением «Катюши»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Татьяна Сулимина и коллекция "Катюша".Татьяна Сулимина и коллекция "Катюша".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

9 февраля известный воронежский дизайнер Татьяна Сулимина покажет очередную коллекцию. Новую работу модельер назвала «Я вернусь».

- Это продолжение капсульной коллекции «Катюша», посвященной нашей землячке Екатерине Иониной - дворянке, покинувшей Воронеж во время Революции. Образ новой коллекции представляет умную, образованную девушку, переживающую за свою страну, но покидающую ее. Она надеется вернуться. И вернулась - в моей коллекции, - отметила Татьяна Сулимина.

В коллекции есть отсылы к стилю милитари. Воронежцы увидят 40 «луков» в модных оттенках (карамель и хаки) и принтах (горох, леопард).

Показ коллекции Татьяны Сулиминой пройдет 9 февраля в рамках Luxury New Fashion Night в отеле Marriott. Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежец попытался за 150 тысяч рублей выкупить торговавшую наркотиками возлюбленную
Пропавшую в Воронеже 16-летнюю девочку нашли во время ночевки в подъезде
Жителя Воронежской области, напавшего на фельдшера, отправили под суд
Очевидцы: в Воронеже снежная лавина раздавила шесть машин
Жители Советского района Воронежа остались без воды
Вместо Джин Вигмор в Белом колодце воронежцам споет певица Эйвор
Воронежцев позвали на бесплатные уроки катания на коньках и командный квест в Центральный парк
Воронежских школьников отправили на карантин до середины февраля
Клиенты воронежского автоцентра "Гаус" оценивают ущерб в 30 миллионов
В Воронеже к выходным вернутся морозы
В Воронеже из-за рухнувшего с крыши снега оборвало газовую трубу
В Воронежской области поймали браконьеров, застреливших лося
В Воронеже обиженный бывший одноклассник украл шубу школьной подруги на встрече выпускников
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банковпо итогам2018 года
Найденную на воронежской трассе девушку с амнезией узнал ее отец
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
В Воронеже поймали находившегося в федеральном розыске убийцу
В Воронеже сосулька продавила крышу припаркованной иномарки