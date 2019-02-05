2019-02-05T13:37:28+03:00
Происшествия

Воронежец попытался за 150 тысяч рублей выкупить торговавшую наркотиками возлюбленную

Вот только полицейский брать взятку не стал
Олег ИВАНОВ
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43-летнему жителю Воронежа придется ответить в суде за «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий».

Весной 2018 года полицейские задержали местную жительницу – ее подозревали в торговле наркотиками. Чтобы спасти возлюбленную, воронежец предложил полицейскому 150 тысяч рублей. Мужчина предполагал, что за эти деньги стражи порякда «закроют глаза» или хотя бы смягчат наказание.

Вот только от взятки полицейский отказался. Но мужчина от своего плана не отступил и все равно попытался передать деньги. Сотрудник полиции доложил о коррупционном предложении в дежурную часть.

- В ходе предварительного следствия мужчина не признал вину и от дачи показаний отказался. Несмотря на это, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, результаты оперативных мероприятий, заключение судебной экспертизы, - рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального СУ СКР Константин Стуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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