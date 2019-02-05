Пропавшую в Воронеже 16-летнюю девочку нашли во время ночевки в подъезде

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-05T13:23:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже живой нашли пропавшую несколько дней назад 16-летнюю школьницу. Девочка не вернулась в интернат после школы 2 февраля. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Черноземье» во вторник, 5 февраля.

Выяснилось, что все это время школьница гуляла вместе с подругой. Но накануне вечером они зашли в подъезд одного из домов на Ленинском проспекте для того, чтобы переночевать. Им помешали прибывшие на место сотрудники полиции. С девочками все в порядке. Их здоровью теперь ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU