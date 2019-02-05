2019-02-05T13:23:12+03:00
Общество

Пропавшую в Воронеже 16-летнюю девочку нашли во время ночевки в подъезде

Школьницу искали трое суток
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Воронеже живой нашли пропавшую несколько дней назад 16-летнюю школьницу. Девочка не вернулась в интернат после школы 2 февраля. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Черноземье» во вторник, 5 февраля.

Выяснилось, что все это время школьница гуляла вместе с подругой. Но накануне вечером они зашли в подъезд одного из домов на Ленинском проспекте для того, чтобы переночевать. Им помешали прибывшие на место сотрудники полиции. С девочками все в порядке. Их здоровью теперь ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дизайнер Татьяна Сулимина посвятила еще одну коллекцию воронежской дворянке
Воронежец попытался за 150 тысяч рублей выкупить торговавшую наркотиками возлюбленную
Жителя Воронежской области, напавшего на фельдшера, отправили под суд
Очевидцы: в Воронеже снежная лавина раздавила шесть машин
Жители Советского района Воронежа остались без воды
Вместо Джин Вигмор в Белом колодце воронежцам споет певица Эйвор
Воронежцев позвали на бесплатные уроки катания на коньках и командный квест в Центральный парк
Воронежских школьников отправили на карантин до середины февраля
Клиенты воронежского автоцентра "Гаус" оценивают ущерб в 30 миллионов
В Воронеже к выходным вернутся морозы
В Воронеже из-за рухнувшего с крыши снега оборвало газовую трубу
В Воронежской области поймали браконьеров, застреливших лося
В Воронеже обиженный бывший одноклассник украл шубу школьной подруги на встрече выпускников
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банковпо итогам2018 года
Найденную на воронежской трассе девушку с амнезией узнал ее отец
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
В Воронеже поймали находившегося в федеральном розыске убийцу
В Воронеже сосулька продавила крышу припаркованной иномарки