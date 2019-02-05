Жителя Воронежской области, напавшего на фельдшера, отправили под суд

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-05T13:17:38+03:00

Мужчина уже признал свою вину

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Все произошло еще в сентябре 2018 года: фельдшер скорой медицинской помощи прибыл по вызову к жительнице Борисоглебска. Он пальпировал руками брюшную полость, определяя причину возникновения у женщины боли.

В то же время ее пьяный 43-летний сожитель почему-то решил напасть на медработника. Он ударил его рукой по голове.

Дело передали в Борисоглебский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Воронежской области. Мужчину обвиняют в «Умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений».

- На предварительном следствии обвиняемый мужчина признал вину. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU