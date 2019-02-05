2019-02-05T13:17:06+03:00
Происшествия

Очевидцы: в Воронеже снежная лавина раздавила шесть машин

ЧП случилось на улице Депутатской у дома № 12
Юрий КОЗЛОВ
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Во вторник, 5 февраля, около часа дня в Советском районе случилось очередное ЧП, связанное с упавшим с крыши снегом. На этот раз, по данным очевидцев, сошедшая с кровли лавина сильно повредила шесть машин, стоявших внизу.

В управе Советского района подтвердили эту информацию, сообщив, что получили ее от системы 112. Правда, по данным чиновников, при ЧП повреждения получили всего три машины. В управе сообщили, что придомовая территория – зона ответственности управляющей компании Советского района.

В УК Советского района нам сообщили, что на место ЧП выехали их специалисты. По данным управляющей компании, одна из пострадавших машин – «Фольскваген».

ИСТОЧНИК KP.RU

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