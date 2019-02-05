Жители Советского района Воронежа остались без воды
Специалисты осуществляют монтаж запорной арматуры
.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Часть домов в Советском районе Воронежа осталась без воды утром, 5 февраля. Причиной отключения стал монтаж запорной арматуры. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
В зону отключения водоснабжения попал ряд жилых домов на улицах Антокольского, Скоробогатько, а также переулках Мухиной, Земнухова, Нестерова, Архипова, Магнитороский, Смирнова. Временно приостановят и водоснабжение двух котельных.
Работы в районе дома №10 на улице Антокольского проводят специалисты АО «Концерн «Созвездие».
Завершить монтаж и вернуть воду обещают к 17.00 вторника.
ИСТОЧНИК KP.RU