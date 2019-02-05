2019-02-05T13:02:37+03:00
Звезды

Вместо Джин Вигмор в Белом колодце воронежцам споет певица Эйвор

Платоновфест объявил двух участников фестиваля «Музыка мира»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Концерты музыки мира проходят в живописном месте.Концерты музыки мира проходят в живописном месте.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Дирекция Платоновского фестиваля объявила часть участников фестиваля «Музыка мира в Белом колодце», который пройдет 8 июня. Вместо объявленной ранее в качестве хедлайнера Джин Вигмор (она не сможет приехать в Воронеж) выступит Эйвор - певица с Фарерских островов, сейчас проживающая в Копенгагене. Она исполняет музыку в стиле фолктроника - смесь джаза, фолка и электроники. Ее песням свойственно мистическое и немного меланхоличное звучание. Эйвор часто называют фарерской Бьорк. В творческой копилке певицы 13 альбомов и 18 премий Faroese Music Awards, три премии Icelandic Music Awards и две премии Danish Music Awards. Эйвор можно услышать в сериале «Аббатство Даунтон» и в голливудских фильмах «Глубоководный горизонт» Питера Берга и «Молчание» Мартина Скорсезе. Она также написала саундтрек к сериалу «Последнее королевство».

Еще одним участником концерта в Белом колодце станет Naviband - одна из самых известных и любимых молодых групп Беларуси, которая исполняет романтичные и искренние песни в стиле инди-фолк. В 2017 коллектив участвовал в «Евровидении» с песней «Гісторыя майго жыцця» («История моей жизни»). Вместе с Евгением Гришковцом музыканты записали песню «Колыбельная». В МХТ имени Чехова идет спектакль «Весы», музыку к которому написали участники группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук.

Третьего участника концерта в Белом колодце объявят дополнительно.

Напомним, продажа билетов на события Платоновфеста стартует 8 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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