Воронежцев позвали на бесплатные уроки катания на коньках и командный квест в Центральный парк
Воронежцев пригласили активно отметить День зимних видов спорта в Центральном парке. Гостей ждут бесплатные уроки катания на коньках, командные квесты, хороводы и согревающий чай с сушками. Праздник пройдет в субботу, 9 февраля. Информация об этом появилась на сайте парка.
Основные события будут разворачиваться на катке «Лед» с 11.15 до 19.00:
В 11.15 состоится выступление воспитанников Школы Фигурного катания «Сияние»;
с 11.30 до 14.00 игры и хороводы на коньках;
с 11.00 до 19.00 бесплатные уроки катания - тренер на льду;
с 11.00 до 15.00 гости смогут попробовать угощения от партнеров праздника.
А командный квест «Зимние забавы» пройдёт целых четыре раза. Участие в нем бесплатное, но необходимо пройти регистрацию. Количество участников в командах от 2 до 5 человек. Их возраст неограничен. Регистрация будет проходить рядом с павильоном катка «Лёд» и начнется за полчаса до начала сеансов.
1 сеанс с 12.00 до 13.00;
2 сеанс с 13.00 до 14.00;
3 сеанс с 14.00 до 15.00;
4 сеанс с 15.00 до 16.00.
На каждом сеансе объявят трех победителей, выполнивших задание быстрее всех. Им вручат подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU