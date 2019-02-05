Воронежцев позвали на бесплатные уроки катания на коньках и командный квест в Центральный парк

СЕГОДНЯ 12:44 2019-02-05T12:49:28+03:00

Гостей также ждут выступления фигуристов, хороводы и чай с сушками

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Воронежцев пригласили активно отметить День зимних видов спорта в Центральном парке. Гостей ждут бесплатные уроки катания на коньках, командные квесты, хороводы и согревающий чай с сушками. Праздник пройдет в субботу, 9 февраля. Информация об этом появилась на сайте парка.

Основные события будут разворачиваться на катке «Лед» с 11.15 до 19.00:

В 11.15 состоится выступление воспитанников Школы Фигурного катания «Сияние»;

с 11.30 до 14.00 игры и хороводы на коньках;

с 11.00 до 19.00 бесплатные уроки катания - тренер на льду;

с 11.00 до 15.00 гости смогут попробовать угощения от партнеров праздника.

А командный квест «Зимние забавы» пройдёт целых четыре раза. Участие в нем бесплатное, но необходимо пройти регистрацию. Количество участников в командах от 2 до 5 человек. Их возраст неограничен. Регистрация будет проходить рядом с павильоном катка «Лёд» и начнется за полчаса до начала сеансов.

1 сеанс с 12.00 до 13.00;

2 сеанс с 13.00 до 14.00;

3 сеанс с 14.00 до 15.00;

4 сеанс с 15.00 до 16.00.

На каждом сеансе объявят трех победителей, выполнивших задание быстрее всех. Им вручат подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU