Воронежских школьников отправили на карантин до середины февраля

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-05T12:40:24+03:00

А вот детские сады продолжают работать в штатном режиме

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С 7 февраля во всех общеобразовательных учреждениях Воронежа будет временно приостановлен учебно-воспитательный процесс. Соответствующий приказ выпустило управление образования и молодежной политики администрации города. Карантин продлится до 17 февраля включительно.

Многие родители уже ждали, когда же официально Роспотребнадзор выступит с рекомендацией отправить всех детей на внеплановые каникулы. Еще 23 января первые 12 классов в разных школах были закрыты на карантин. Затем это число только росло: 44, 104, 161. Первой полностью закрыли школу №25.

К слову, детские сады продолжат работать в штатном режиме. А вот муниципальные учреждения дополнительного образования – например, художественные и музыкальные школы, также будут отдыхать.

В школах будут скорректированы учебные программы за счет резервных часов, отведенных на повторение пройденного материала. Также будет обеспечено освоение образовательных программ с использованием дополнительных образовательных модулей. С отдельными учениками будут проведены индивидуальные занятия и консультации.

- С учащимися с целью охраны жизни и здоровья во время вынужденных каникул будут проведены инструктажи по правилам дорожного движения, поведения в общественных местах, в быту, мерах личной профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ, по недопустимости выхода на лед водоемов, - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU