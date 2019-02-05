В Воронеже к выходным вернутся морозы

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-05T12:26:08+03:00

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на оставшиеся дни рабочей недели и на выходные. Оказалось, что оттепель продлится недолго.

- Циклон к концу рабочей недели сменится антициклоном. Он принесет с собой, пусть и не очень резкое, но существенное понижение температуры, пасмурную погоду с прояснениями, но без снега, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – В ночи на пятницу, 8 февраля, и на субботу, 9 февраля, уже ожидается достаточно приличный мороз. Днем температура тоже будет держаться ниже нуля. Однако уже в воскресенье немного потеплеет – до -5 ночью и -3 днем, а в понедельник, по предварительным данным, вернется оттепель. Вообще, в феврале не ожидается никаких природных катаклизмов, среднемесячная температура ожидается на один градус больше нормы. А вот по осадкам она, скорее всего, будет превышена на 25 процентов.

Что касается ближайших дней, в среду, 6 февраля, синоптики прогнозируют смену западного ветра на южный и -1 градус ночью. Днем воздух прогреется до +1, пойдет снег с дождем.

Ночью в четверг, 7 февраля, южный ветер сменит северо-западный. Как ни странно, при -3 градусах ожидается дождь. А днем, хотя и температура поднимется до 0, синоптики прогнозируют мелкий снег.

В пятницу, 8 февраля, ночью прогнозируют -7 градусов при пасмурной погоде, днем потеплеет до -2. Схожая погода будет и в субботу, 9 февраля. Только ночь будет похолоднее - -9 градусов, и днем подует южный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU