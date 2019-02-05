2019-02-05T12:26:08+03:00
Общество

В Воронеже к выходным вернутся морозы

По прогнозам синоптиков, они будут небольшие
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В среду, 6 февраля, синоптики обещают мерзкую погоду - снег с дождем.В среду, 6 февраля, синоптики обещают мерзкую погоду - снег с дождем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на оставшиеся дни рабочей недели и на выходные. Оказалось, что оттепель продлится недолго.

- Циклон к концу рабочей недели сменится антициклоном. Он принесет с собой, пусть и не очень резкое, но существенное понижение температуры, пасмурную погоду с прояснениями, но без снега, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – В ночи на пятницу, 8 февраля, и на субботу, 9 февраля, уже ожидается достаточно приличный мороз. Днем температура тоже будет держаться ниже нуля. Однако уже в воскресенье немного потеплеет – до -5 ночью и -3 днем, а в понедельник, по предварительным данным, вернется оттепель. Вообще, в феврале не ожидается никаких природных катаклизмов, среднемесячная температура ожидается на один градус больше нормы. А вот по осадкам она, скорее всего, будет превышена на 25 процентов.

Что касается ближайших дней, в среду, 6 февраля, синоптики прогнозируют смену западного ветра на южный и -1 градус ночью. Днем воздух прогреется до +1, пойдет снег с дождем.

Ночью в четверг, 7 февраля, южный ветер сменит северо-западный. Как ни странно, при -3 градусах ожидается дождь. А днем, хотя и температура поднимется до 0, синоптики прогнозируют мелкий снег.

В пятницу, 8 февраля, ночью прогнозируют -7 градусов при пасмурной погоде, днем потеплеет до -2. Схожая погода будет и в субботу, 9 февраля. Только ночь будет похолоднее - -9 градусов, и днем подует южный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дизайнер Татьяна Сулимина посвятила еще одну коллекцию воронежской дворянке
Воронежец попытался за 150 тысяч рублей выкупить торговавшую наркотиками возлюбленную
Пропавшую в Воронеже 16-летнюю девочку нашли во время ночевки в подъезде
Жителя Воронежской области, напавшего на фельдшера, отправили под суд
Очевидцы: в Воронеже снежная лавина раздавила шесть машин
Жители Советского района Воронежа остались без воды
Вместо Джин Вигмор в Белом колодце воронежцам споет певица Эйвор
Воронежцев позвали на бесплатные уроки катания на коньках и командный квест в Центральный парк
Воронежских школьников отправили на карантин до середины февраля
Клиенты воронежского автоцентра "Гаус" оценивают ущерб в 30 миллионов
В Воронеже из-за рухнувшего с крыши снега оборвало газовую трубу
В Воронежской области поймали браконьеров, застреливших лося
В Воронеже обиженный бывший одноклассник украл шубу школьной подруги на встрече выпускников
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банковпо итогам2018 года
Найденную на воронежской трассе девушку с амнезией узнал ее отец
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
В Воронеже поймали находившегося в федеральном розыске убийцу
В Воронеже сосулька продавила крышу припаркованной иномарки