2019-02-05T12:43:39+03:00
Авто

Клиенты воронежского автоцентра "Гаус" оценивают ущерб в 30 миллионов

В полицию поступило более 30 заявлений
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Мало кто продолжает верить, что просто получит обещанные машины без судебного разбирательстваМало кто продолжает верить, что просто получит обещанные машины без судебного разбирательстваФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Полиция проводит проверку воронежского автоцентра "Гаус", не все клиенты которого дождались предоплаченных машин.

- По факту противоправных действий сотрудников одного из автосалонов в полицию поступило более тридцати заявлений, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области. - С клиентами заключали договоры купли-продажи, гарантируя доставку автомобиля, однако взятую на себя ответственность не исполнили.

Чем больше предоплата, тем ниже финальная цена автомобиля - так привлекали клиентов в "Гаусе". В итоге сумма ущерба у всех очень разная. У тех, кто мечтал о новеньком "Поло", - 300-400 тысяч рублей. У тех, кто заказывал "Туарег", - до пяти миллионов рублей. По данным полиции, общий ущерб составил около 30 миллионов рублей.

- С целью установления причин и мотивов неисполнения условий договоров купли-продажи назначена проверка финансовой деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - заключают в ГУ МВД по Воронежской области.

5 февраля телефон "Гауса" не отвечал. По неофициальной информации, автоцентр не выдал клиентам до двух сотен автомобилей. Напомним, что в "Фольксваген Груп Рус" не стали брать ответственность за действия дилера.

- Мы сожалеем о проблемах клиентов компании "Гаус", но подчеркиваем, что ответственность за задержку поставки целиком лежит на этом дилерском предприятии, которое действует как самостоятельное юридическое лицо во взаимоотношениях с потребителями, - рассказали в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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