В Воронеже из-за рухнувшего с крыши снега оборвало газовую трубу
Утечку газа удалось предотвратить
.Фото: Сергей ШИСТАРЕВ
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В Воронеже сход снега повредил газовую трубу. ЧП произошло утром 5 февраля в микрорайоне Сомово у дома №1 на улице Конституции. Утечку газа удалось предотвратить. Об этом сообщили в новоусманском филиале «Газпром газораспределение Воронеж», сотрудники которого работали на месте ЧП.
Как поясняют специалисты, около 10 часов утра льдина упала на вводной газопровод и повредила счетчик. На данный момент хозяйка дома занимается покупкой счетчика. После этого газовики помогут установить прибор и восстановить газоснобжение.
ИСТОЧНИК KP.RU