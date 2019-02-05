2019-02-05T11:19:04+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймали браконьеров, застреливших лося

Мужчины пытались вывезти животное из леса, но не успели
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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В Воронежской области поймали троих браконьеров, застреливших лося. Мужчины попытались вывезти животное из леса, но не успели. Их задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии во вторник, 5 февраля.

Инцидент произошел в Бобровском районе 31 января. Охотоведы подведомственного департаменту КУВО «Охрана животного мира» вместе с сотрудниками полиции доставили браконьеров в отдел. А их машину арестовали. По данному факту возбудили уголовное дело.

Спустя несколько дней, 3 февраля, в том же районе обнаружили раненого лося. Он тоже получил ранение из огнестрельного оружия.

- Охотоведы установили за ним наблюдение. В дальнейшем, в зависимости от его состояния и поведения, будут выработаны мероприятия по оказанию ему помощи, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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