2019-02-05T11:04:32+03:00
Происшествия

В Воронеже обиженный бывший одноклассник украл шубу школьной подруги на встрече выпускников

Инцидент произошел в заведении на улице Фридриха Энгельса
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже встреча одноклассников закончилась ссорой и отделом полиции. О необычном инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 5 февраля.

А депо было так. В ночь на 2 февраля школьные друзья собрались в одном из баров в центре города. Но в какой-то момент двое из них поссорились. Тогда обиженный мужчина решил уйти, а в отместку захватил шубу своей знакомой да еще и верхнюю одежду нескольких других посетителей заведения. Все это случайно заметила его бывшая одноклассница и начала преследование. Однако, вору удалось скрыться. Потерпевшие обратились в полицию.

Через какое-то время вора удалось найти. Им оказался 32-летний местный житель, который уже ранее был судим за аналогичные преступления. Его задержали. В отделе полиции мужчина признал свою вину и показал место, где спрятал похищенные вещи. Ущерб оценили в 190 тысяч рублей.

По данному факту в отделе дознания УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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