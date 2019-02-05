2019-02-05T10:24:54+03:00
Общество

Найденную на воронежской трассе девушку с амнезией узнал ее отец

Родственник оказался жителем Ростова-на-Дону
Юлия ДИДЕНКО
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Найденную на воронежской трассе девушку, страдающую амнезией, по фото узнал ее отец. Родственник оказался жителем Ростова-на-Дону. Он связался с волонтерами, спустя час с начала распространения ориентировок в соцсети. Информацию об этом сообщили поисковики из отряда «Черноземье».

На данный момент полиция уже связалась с отцом девушке. Решается вопрос о ее возвращении домой.

Как именно ростовчанка оказалась на воронежской трассе, не ясно. Известно, что ее обнаружили на на 633 км трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе ещё 1 февраля. Все это время пытались найти родных девушки. Но из-за амнезии она не помнила ни свое имя, ни адрес проживания. К счастью, история закончилась хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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