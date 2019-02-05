В Воронеже поймали находившегося в федеральном розыске убийцу
Мужчина скрывался на съемной квартире
.Фото: "КП" Архив
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В Воронеже полицейские поймали 47-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске за убийство. Его задержали в арендованной им квартире на улице Космонавтов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 4 февраля.
Жителя Архангельской области объявили в розыск в конце января 2019. Его подозревают в убийстве 26-летнего парня, после совершения которого он сбежал.
В отделе полиции задержанный признал свою вину. Полицейские передали мужчину коллегам в Архангельск. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU