В Воронеже поймали находившегося в федеральном розыске убийцу

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-05T09:49:04+03:00

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В Воронеже полицейские поймали 47-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске за убийство. Его задержали в арендованной им квартире на улице Космонавтов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 4 февраля.

Жителя Архангельской области объявили в розыск в конце января 2019. Его подозревают в убийстве 26-летнего парня, после совершения которого он сбежал.

В отделе полиции задержанный признал свою вину. Полицейские передали мужчину коллегам в Архангельск. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU