2019-02-05T09:55:57+03:00
Происшествия

В Воронеже сосулька продавила крышу припаркованной иномарки

Инцидент произошел во дворе дома на Московском проспекте
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже иномарка стала жертвой падения наледи с крыши. На припаркованный во дворе дома №114 на Московском проспекте автомобиль свалилась огромная сосулька. Фото последствий выложили в популярную группу в соцсети.

На снимке видно огромную вмятину на крыше машины, которую оставила после себя упавшая льдина.

- Ночью проснулись от сильного грохота, оказалось глыбы льда срываются с крыши. Итог печальный, - написал автор фото.

В комментариях горожане посочувствовали водителю и пожелали ему крепких нервов в борьбе с коммунальщиками.

Напомним, если вы недовольны качеством уборки вашего двора от снега и льда (наледи), то пожаловаться на УК вы можете в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области. Но прежде вы должны письменно потребовать от управленцев выполнения их обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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