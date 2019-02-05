«Галкин обнищал»: под Воронежем сфотографировали контрастирующий с местностью дворец
Необычное здание среди старых частных домов заметили в Масловке
Фото: Вадим Александрович.
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В Масловке местные жители обратили внимание на контрастирующий с местностью дворец. Необычное здание заметили среди старых частных домов. Фото опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.
В комментариях горожане решили пошутить:
- Галкин обнищал? - спросил местный житель.
- Председатель колхоза что ли живёт? - предположил другой.
По словам воронежцев, дом недавно продали. Но никакой информации о хозяевах нет.
А вы хотели бы жить в таком замке?
ИСТОЧНИК KP.RU