2019-02-05T08:48:42+03:00
Общество

«Галкин обнищал»: под Воронежем сфотографировали контрастирующий с местностью дворец

Необычное здание среди старых частных домов заметили в Масловке
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Вадим Александрович.Фото: Вадим Александрович.
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В Масловке местные жители обратили внимание на контрастирующий с местностью дворец. Необычное здание заметили среди старых частных домов. Фото опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.

В комментариях горожане решили пошутить:

- Галкин обнищал? - спросил местный житель.

- Председатель колхоза что ли живёт? - предположил другой.

По словам воронежцев, дом недавно продали. Но никакой информации о хозяевах нет.

А вы хотели бы жить в таком замке?

ИСТОЧНИК KP.RU

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