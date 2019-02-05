В Воронеже двое суток ищут школьницу

СЕГОДНЯ 01:17 2019-02-05T01:17:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже пропала 16-летняя школьница. Это произошло в минувшую субботу, 2 февраля. Около часа дня Анастасия Тихонова ушла из своей школы № 44, расположенной на улице Острогожской, и дома так и не появилась. О пропаже девочки сообщают волонтеры поискового отряда "Черноземье". По их данным, рост пропавшей около 175 сантиметров, у нее светлые волосы с рыжим оттенком ниже плеч. В день исчезновения она была одета в белое пальто, черные джинсы и черные угги. Если вы видели Анастасию или владеете какой-то информацией, позвоните волонтерам по телефону, указанному под фото, или воспользуйтесь экстренным номером 112.

ИСТОЧНИК KP.RU