2019-02-05T01:17:27+03:00
Происшествия

В Воронеже двое суток ищут школьницу

Девочка ушла с уроков в своей школе № 44 и пропала
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронеже пропала 16-летняя школьница. Это произошло в минувшую субботу, 2 февраля. Около часа дня Анастасия Тихонова ушла из своей школы № 44, расположенной на улице Острогожской, и дома так и не появилась. О пропаже девочки сообщают волонтеры поискового отряда "Черноземье". По их данным, рост пропавшей около 175 сантиметров, у нее светлые волосы с рыжим оттенком ниже плеч. В день исчезновения она была одета в белое пальто, черные джинсы и черные угги. Если вы видели Анастасию или владеете какой-то информацией, позвоните волонтерам по телефону, указанному под фото, или воспользуйтесь экстренным номером 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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