Воронежец создал музей снежных скульптур во дворе дома
Талантливый воронежец создал настоящий музей снежных скульптур в частном секторе Советского района. Фигуры из кинофильма «Кавказская пленница», Емелю и Змея Горыныча украсили двор дома №78 по улице Матросова. Фотографиями горожане поделились в соцсетях.
Местные жители восхитились талантом автора, которым, кстати, оказался дедушка, живущий в этом доме. На вопрос, зачем он создал такую красоту, пенсионер ответил скромно: «Чтобы глаз радовался».
- Ого как здорово! Какие же наши люди молодцы и детям радость. Вспомнилось детство, как наши родители старались для нас. Жаль, прямо сейчас не могу поехать посмотреть, - написал в комментариях к фото в соцсети горожанин.
Переживают воронежцы только за то, что вся красота растает из-за резкого потепления.
А как вам творчество талантливого земляка?
ИСТОЧНИК KP.RU