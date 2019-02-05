2019-02-05T06:00:56+03:00
Общество

Воронежец создал музей снежных скульптур во дворе дома

Емеля, Змей Горыныч, Трус, Балбес и Бывалый, Дед Мороз и даже Кремль расположились в Советском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Талантливый воронежец создал настоящий музей снежных скульптур в частном секторе Советского района. Фигуры из кинофильма «Кавказская пленница», Емелю и Змея Горыныча украсили двор дома №78 по улице Матросова. Фотографиями горожане поделились в соцсетях.

Местные жители восхитились талантом автора, которым, кстати, оказался дедушка, живущий в этом доме. На вопрос, зачем он создал такую красоту, пенсионер ответил скромно: «Чтобы глаз радовался».

- Ого как здорово! Какие же наши люди молодцы и детям радость. Вспомнилось детство, как наши родители старались для нас. Жаль, прямо сейчас не могу поехать посмотреть, - написал в комментариях к фото в соцсети горожанин.

Переживают воронежцы только за то, что вся красота растает из-за резкого потепления.

А как вам творчество талантливого земляка?

ИСТОЧНИК KP.RU

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