В Воронеже после капитального ремонта затопило подъезд
В одной из многоэтажек Воронежа после капитального ремонта затопило подъезд. Местные жители не могут попасть в дом из-за постоянно бегущей по стенам воды. А в самом здании образовались огромные лужи. Об этом в соцсетях рассказали сами горожане. Видео последствий они опубликовали в популярной группе.
Дом на бульваре Пионеров вот уже год фактически находится под водой. Летом 2018 года в нем произвели капитальный ремонт кровли. Однако, состояние ее после этого только ухудшилось.
- После этого ремонта с крыши над нашим подъездом периодически льется вода при небольшой даже оттепели и иногда в мороз тоже. В подьезд невозможно зайти, льётся по стене, в подъезде лужа, капает с потолка. Строители, проводившие ремонт, а также технический контроль на претензии жильцов не обращают внимание и разговаривают в грубой и неуважительной форме, - рассказывают горожане.
В комментариях воронежцы посоветовали жильцам написать сразу несколько жалоб: в управляющую компанию, жилинспекцию и прокуратуру.
А вы сталкивались с подобной ситуацией?
В Воронеже затопило дом.Автор% Анна Тучина-Молодцова.
ИСТОЧНИК KP.RU