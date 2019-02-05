В Воронеже после капитального ремонта затопило подъезд

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-05T07:01:05+03:00

Горожане не могут зайти в дом из-за бегущей по стенам воды

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В одной из многоэтажек Воронежа после капитального ремонта затопило подъезд. Местные жители не могут попасть в дом из-за постоянно бегущей по стенам воды. А в самом здании образовались огромные лужи. Об этом в соцсетях рассказали сами горожане. Видео последствий они опубликовали в популярной группе.

Дом на бульваре Пионеров вот уже год фактически находится под водой. Летом 2018 года в нем произвели капитальный ремонт кровли. Однако, состояние ее после этого только ухудшилось.

- После этого ремонта с крыши над нашим подъездом периодически льется вода при небольшой даже оттепели и иногда в мороз тоже. В подьезд невозможно зайти, льётся по стене, в подъезде лужа, капает с потолка. Строители, проводившие ремонт, а также технический контроль на претензии жильцов не обращают внимание и разговаривают в грубой и неуважительной форме, - рассказывают горожане.

В комментариях воронежцы посоветовали жильцам написать сразу несколько жалоб: в управляющую компанию, жилинспекцию и прокуратуру.

А вы сталкивались с подобной ситуацией?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/690033" frameborder="0"></iframe> В Воронеже затопило дом.Автор% Анна Тучина-Молодцова.

ИСТОЧНИК KP.RU