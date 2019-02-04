Воронежский «Буран» снова разгромно проиграл «Нефтянику» из Альметьевска

4 Февр. 21:46 2019-02-04T21:52:01+03:00

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В Альметьевске хозяева ледовой площадки быстро развеяли надежды воронежцев набрать хотя бы очко. На пятой минуте счет открыл Ленар Мансуров, попавший точно под перекладину – 0:1. А уже на шестой Андрей Демидов преимущество «нефтяников» удвоил – 0:2. На девятой минуте Руслан Хасаншин реализованным большинством вроде бы вернул «Буран» в игру – 1:2. Однако это была только иллюзия. На 13 минуте Станислав Альшевский завершил мощную атаку «Нефтяника» точным броском – 1:3.

Дальше было только хуже. На 33 минуте Артем Осипов забросил четвертую шайбу хозяев, а на 45-й Денис Ляпустил довел дело до полного разгрома – 1:5. После этого «нефтяники» немного успокоились, Хорошо, а то болельщики «Бурана» помнят разгромы от Альметьевска со счетом 2:8 и даже 2:10.

У «Бурана» осталось 47 очков, «ураганные» по-прежнему 21-е. До зоны плей-офф, то есть 16 места, которое сейчас занимает «Торпедо» из Усть-Каменогорска, пять очков. Впереди у «Бурана» не менее сложный соперник – 6 февраля «ураганные» сразятся на выезде с нефтекамским «Торосом», идущим на втором месте с 78 очками. Матч начнется в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU