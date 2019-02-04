2019-02-04T20:59:05+03:00
Спорт

Создатели сериала "Молодежка" вдохновились воронежской историей?

Один из сюжетных поворотов напоминает эпизод с хоккейным клубом "Россошь"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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В кино спортивный чиновник решает подбросить допинг из-за девушки. В жизни все намного интереснее. Фото: кадр из сериала "Молодежка"В кино спортивный чиновник решает подбросить допинг из-за девушки. В жизни все намного интереснее. Фото: кадр из сериала "Молодежка"
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В шестом сезоне сериала "Молодежка", который в эти дни транслируется на СТС, присутствует следующий сюжетный поворот. Спортивный чиновник Вадим Казанцев решает подставить молодого перспективного игрока Алексея Платонова и уговаривает другого хоккеиста подсыпать ему в еду допинг. Причиной этой интриги является девушка.

Жизнь подбрасывает не менее лихие сюжеты. В апреле прошлого года семерых игроков из хоккейного клуба "Россошь" Воронежской области (это молодежная команда "Бурана") заподозрили в употреблении запрещенного мельдония. Как потом было доказано в суде, спортсмены не употребляли этот препарат умышленно. Кто-то добавил его в еду, причем в очень маленьких дозах.

По версии тренера Сергея Карого, за интригой мог стоять один чересчур заботливый родитель, чье чадо не осилило игру в команде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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