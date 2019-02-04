2019-02-04T20:01:59+03:00
Общество

Власти Воронежской области создадут систему по уходу за пожилыми гражданами вместе с фондом "Старость в радость"

Благотворители, которым выделили сто миллионов рублей, предложат чиновникам идеи из мировой практики
Юлия ТЕРНОВА
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Правительство Воронежской области собирается посотрудничать с благотворительным фондом "Старость в радость", отделение которого имеется и в нашем регионе. Волонтеры оказывают посильную помощь одиноким пенсионерам, посещают дома престарелых и популяризируют важность обеспечения в современном обществе достойной старости любому человеку, дожившему до преклонных лет. Теперь же общественники собираются помочь властям продумать систему долговременного ухода за пожилыми гражданами и людьми с инвалидностью. Для этого фонд проанализировал мировой опыт в этой сфере. Волонтеры хотят предложить, как адаптировать его к российским реалиям.

Про новую систему в облправительстве сейчас сообщают лишь то, что она будет предполагать активное взаимодействие учреждений здравоохранения и органов соцзащиты с НКО и общественными объединениями - такого профиля, как сам фонд "Старость в радость". Последние будут уведомлять о людях, особенно сильно нуждающихся в какой-либо помощи от государства.

На разработку проекта в ряде регионов благотворительной организации выделили сто миллионов рублей. Об этом сообщает глава департамента соцзащиты области Ольга Сергеева. По ее словам, 1 февраля чиновники и волонтеры уже обсудили некоторые нюансы. Например, план обучения воронежских специалистов за счет средств Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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