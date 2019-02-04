Будущими резидентами ОЭЗ под Воронежем можно считать шесть предприятий

СЕГОДНЯ 19:39 2019-02-04T19:39:22+03:00

Минэкономразвития передает властям региона полномочия по управлению особой экономической зоной, регистрацию которой сейчас заканчивают

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На совещании в правительстве Воронежской области зашла речь об особой экономической зоне "Центр". Руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев доложил, что правительству региона Минэкономразвития делегирует ряд полномочий по управлению ОЭЗ. Например, ведение реестра резидентов, подготовку документации по планировке территории.

Как поясняют в облправительстве, создание особой экономической зоны позволит разместить в Новоусманском районе 15–20 новых высокотехнологичных производств. На данный момент соглашения подписали с шестью предприятиями. Уже сейчас понятно, например, что на территории ОЭЗ будут производиться алюминиевые профилей, фольгированные диэлектрики и технические ламинаты. Вероятно, что здесь разместятся дочерние предприятия "Росатома" и "Созвездия" .

– Мы фактически заканчиваем оформление всех документов, связанных с регистрацией особой экономической зоны. Еще одно соглашение – и зона будет функционировать законным образом, – заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU