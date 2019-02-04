Воронежский Дом Анимации планируют открыть в 2021 году
Для этого потребуется 300 миллионов рублей
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В понедельник, 4 февраля, президиум регионального правительства одобрил проект соглашения по строительству областного анимационного центра "Дом анимации". Соглашение заключили городская администрация, правительство региона и студия "Визарт Анимейшн", снимающая известные на весь мир мультипликационные шедевры - такие, как "Волки и овцы" и "Снежная Королева".
Сейчас в планах властей открыть Дом Анимации в 2021 году, для чего требуются инвестиции в объеме 300 миллионов рублей. Его открытие создаст для города около 700 рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU