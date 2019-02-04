В мэрии Воронежа рассказали о "штиле" в строительстве жилья

СЕГОДНЯ 18:19 2019-02-04T18:25:42+03:00

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В прошлом году в Воронеже ввели в строй 1,110 млн. кв.м жилья, из которых 791 тыс. кв.м – многоквартирные дома.

– Всего свои дома в прошлом году в эксплуатацию сдали 25 компаний, при этом силами крупнейших компаний сдано более 63% новостроек. Анализ позволяет сделать вывод о достаточной стабильности основных игроков на рынке жилья, – рассказал сегодня на планерке в мэрии заместитель главы Воронежа по градостроительству Виктор Владимиров.

Однако в этом году ситуация может оказаться диаметрально противоположной в связи с изменениями в законодательстве. В двух словах их можно объяснить так: теперь деньги с дольщиков аккумулируются на спецсчете и передаются застройщику после сдачи дома в эксплуатацию. Делается это для того, чтобы не было обманутых дольщиков. Но по такой схеме могут работать лишь крупные строительные компании, имеющие большой оборот средств.

- Есть серьезная обеспокоенность как у маленьких компаний, так и у крупных, смогут ли они соответствовать новым требованиям, сумеют ли найти достаточное количество свободных средств. Планируется выход подзаконных актов, которые уточнят правила работы со счетами. До 1 июля прошлого года у нас было выдано много разрешений на строительство, после - практически штиль, за следующие 6 месяцев - 6 разрешений на строительство жилых домов на общую площадь всего 36 тысяч квадратов. Обычно в год мы вводили 800 тысяч квадратных метров только жилья. Надеемся, что ситуация изменится, по крайней мере мы сами постараемся сделать новые правила в строительной отрасли более прозрачными, - отметил Виктор Владимиров.

Также он признался, что в городе проблем с дольщиками нет, не считая старых единичных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU