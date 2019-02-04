2019-02-04T18:15:28+03:00
Общество

На улице Мира в Воронеже сфотографировали сосульку длиной в этаж

Горожане жалуются, что место даже не огорожено
Юлия ТЕРНОВА
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Скриншот поста в "Типичном Воронеже"Скриншот поста в "Типичном Воронеже"
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Сегодня, 4 февраля, в главном управлении МЧС к жителям региона обратились с воззванием быть особенно осторожными и по возможности ходить по стороне тротуара, расположенной поодаль от фасадов домов. Причиной тому оттепель и вызванный ей ледоход на крышах зданий. Например, жители Воронежа сфотографировали огромную сосульку на улице Мира, в центре города. Она угрожающе нависает над тротуаром. По фото кажется, что ее длина - почти целый этаж этого здания.

Пост об этом появился в сообществе "Типичный Воронеж".

- Вот такая красота висит на улице Мира, 3. Не огорожено и не предпринимают мер, а дети ходят на это всё не обращают внимание. Там очень опасно ходить, - написал аноним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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