В Воронежской области в феврале запустят мусоросортировочный комплекс

СЕГОДНЯ 18:02 2019-02-04T18:02:24+03:00

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В Павловске завершаются работы по строительству мусоросортировочного комплекса, начатому в 2018 году. В прошлом году подрядная организация изготовила и поставила на предприятие оборудование. Сейчас завершается монтаж ангара и установка оборудования. По графику, предприятие введут в эксплуатацию уже в феврале этого года.

Стоимость проекта составила 26 миллионов рублей. Средства выделялись из регионального и местного бюджетов.

Недавно ход работ по строительству комплекса проинспектировал руководитель департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области Алексей Карякин.

ИСТОЧНИК KP.RU