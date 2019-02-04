В Воронежской области в феврале запустят мусоросортировочный комплекс
Завершаются строительные работы в Павловске
фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области
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В Павловске завершаются работы по строительству мусоросортировочного комплекса, начатому в 2018 году. В прошлом году подрядная организация изготовила и поставила на предприятие оборудование. Сейчас завершается монтаж ангара и установка оборудования. По графику, предприятие введут в эксплуатацию уже в феврале этого года.
Стоимость проекта составила 26 миллионов рублей. Средства выделялись из регионального и местного бюджетов.
Недавно ход работ по строительству комплекса проинспектировал руководитель департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области Алексей Карякин.
ИСТОЧНИК KP.RU