За 2018 год водительские права отняли у 450 человек с алкогольной или наркозависимостью
Эту работу проделала прокуратура
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По сообщению прокуратуры, в Воронежской области за 2018 год прав на управление автомобилем лишили 450 человек, которые имеют проблемы с наркотиками или алкоголем. Права традиционно отнимают у тех, кто стоит на учете у нарколога. Таких лиц устанавливают районные прокуроры, которые направляют в суды соответствующие заявления.
- Надзорные мероприятия на данном направлении продолжаются, - заключают в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU