В Воронеже одну из школ полностью закрыли на карантин из-за гриппа

СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-04T17:45:13+03:00

Кроме того, в 26 школах Воронежа уже 161 класс отправился на карантин из-за гриппа и ОРВИ Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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С 5 февраля 2019 года по приказу директора школа №25 закрыта на карантин: более 20% ее учащихся подхватили ОРВИ и грипп. Как сообщили в пресс-службе мэрии, внеплановые «каникулы» продлятся до 10 февраля включительно.

- Будут скорректированы учебные программы за счёт резервных часов, отведённых на повторение пройденного материала, обеспечено освоение образовательных программ с использованием дополнительных образовательных модулей и путем проведения с учащимися индивидуальных занятий и консультаций, - комментируют в администрации города.

Кроме того, в 26 школах Воронежа уже 161 класс отправился на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Хотя всего неделю назад речь шла только о 44 классах.

Часть учеников отправили на внеплановый отдых в школах №4, 9, 13, 16, 35, 37, 38, 52, 60, 61, 77, 80, 92, 97, 101, а также в гимназиях имени Басова, Кольцова, Никитина и Бунина. Также из-за гриппа и ОРВИ остались дома ученики УВК №1, ВУВК им. Киселева, а также лицеев № 1, 5, 6,15.

ИСТОЧНИК KP.RU