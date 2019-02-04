Воронежский десятиклассник может получить до десяти лет тюрьмы за торговлю наркотиками

СЕГОДНЯ 17:21 2019-02-04T18:59:28+03:00

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Ученика десятого класса одной из воронежских школ будут судить за криминальный способ заработать на карманные расходы. 16-летнего подростка обвиняют в распространении наркотиков через систему "закладок" - тайников, в которые прячут расфасованные наркотические вещества для конечных потребителей. Следствие полагает, что парень создал 60 "закладок" в воронежских дворах и подворотнях. Во время очередной попытки спрятать запрещенные вещества в укромном месте его и задержали.

- Следствием установлено, что в октябре 2018 года обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, от которого получал наркотические средства. Выполняя отведенную ему роль "закладчика" наркотиков в тайники, он распространял их на территории Воронежа, получая при этом оплату за указанные действия через интернет-приложение "Qiwi-Кошелек" из пиринговой платежной системы "Биткоин", - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Сейчас уголовное дело передали для рассмотрения в суд. Школьнику грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU