В Нововоронеже жительницу Крыма надули с оплатой ЖКХ на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-04T17:00:08+03:00

Женщина, принимавшая деньги, просто положила их себе в карман

Изменить размер текста: A A

Нововоронежские полицейские задержали свою 48-летнюю землячку. По их данным, женщина, работающая в информационно-расчетном центре, приняла от 56-летней жительницы Симферополя плату за ЖКХ – 50 тысяч рублей. Дело в том, что гостья из столицы Крыма – владелица квартиры в Нововоронеже. Так вот, 48-летняя женщина деньги взяла, выдала квитанцию, но в кассу 50 тысяч не внесла.

В январе 2019 года жительнице Симферополя снова пришли платежки с тем долгом, который, как она думала, уже давно погашен. Женщина написала заявление в полицию.

Непонятно на что рассчитывавшую сотрудницу информационно-расчетного центра задержали. Она признала свою вину и сказала, что похитила деньги из-за финансовых трудностей.

До суда женщина будет оставаться на свободе под подпиской о невыезде. По части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ей грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU