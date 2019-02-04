Обрушение козырька подъезда в Воронеже: версия УК

СЕГОДНЯ 16:46 2019-02-04T16:46:40+03:00

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В воскресенье, 3 февраля жители многоэтажного дома на проспекте Труда, 14 сообщили об обрушении козырька над подъездом. Конструкцию снесла ледяная глыба, упавшая с карниза.

- Всю зиму сосульки не сбивали с крыш и вот результат, - прокомментировал происшедшее автор фотографии с последствиями ЧП, которое он разместил в группе «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте». - Понятно, каких размеров была эта глыба. Если бы в этот момент там стоял человек - десяток переломов или что ещё хуже, летальный исход.

Однако позже под сообщением появился комментарий одного из жильцов, который утверждал, что наледь сбивали коммунальные службы намеренно.

Информацию подтвердил и директор УК «РЭП-101» Станислав Судаков:

- В воскресенье мы проводили плановые работы по очистке кровли дома 14 по проспекту Труда. При сбросе снега был поврежден козырек входной группы второго подъезда. При этом все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жильцов в момент очистки кровли мы обеспечили: внизу стоял сотрудник УК, предупреждал прохожих о возможной опасности, были натянуты сигнальные ленты. В ближайшее время козырек вернем на место и укрепим его.

ИСТОЧНИК KP.RU