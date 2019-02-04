2019-02-04T16:36:57+03:00
Звезды

8 февраля в Воронеже стартует продажа билетов на IX Платоновский фестиваль

Их можно будет приобрести он-лайн и в 13 кассах
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

8 февраля с 10.00 начнут продавать билеты на мероприятия девятого Платоновфеста, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня. В его музыкальной программе 12 концертов, а в театральной - 18 названий спектаклей, которых запланировано по несколько сеансов.

Дирекция форума искусств сообщила, что билеты на события фестиваля можно будет купить как он-лайн на сайте фестиваля, так и в 13 стационарных кассах. Они будут работать в театре оперы и балета (с 10.00 до 19.00), филармонии (с 10.00 до 19.00), Камерном театре (с 9.30 до 20.30), Воронежском концертном зале (с 11.00 до 19.00), Центре Галереи Чижова (-1 этаж), ЦУМе (1 этаж, в старом здании), ТЦ «Солнечный рай» (2 этаж), Event-Hall (на ул. Пушкинской, в ТРЦ «Московский проспект», сити-парке «Град» и ТРК «Арена»), ТРЦ «Левый берег» (1 этаж, боковой вход), гипермаркете «Лента» на ул. Домостроителей (справа от траволаторов).

- Билеты на спектакли «Воронежской программы» продаются отдельно: на «Кабалу святош» можно будет приобрести их на сайте и в кассе Камерного театра, на «Улитку на склоне» - на сайте и в кассе театра драмы, - сообщили дирекции Платоновфеста.

Для студентов и пенсионеров традиционно предусмотрена скидка 20% (но она не распространяется на билеты первых двух, наиболее дорогих, ценовых категорий).

Подробнее о событиях форума:

Музыка IX Платоновфеста: Максим Венгеров, духовные песнопения, певица, участвовавшая в рекламе «Джеймса Бонда»

Театр на IX Платоновфесте: Роберт Стуруа, мигранты, воздушное шоу, вертикальный и виртуальный балет

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Воронежской области создадут систему по уходу за пожилыми гражданами вместе с фондом "Старость в радость"
Будущими резидентами ОЭЗ под Воронежем можно считать шесть предприятий
Воронежский Дом Анимации планируют открыть в 2021 году
В мэрии Воронежа рассказали о "штиле" в строительстве жилья
На улице Мира в Воронеже сфотографировали сосульку длиной в этаж
В Воронежской области в феврале запустят мусоросортировочный комплекс
За 2018 год водительские права отняли у 450 человек с алкогольной или наркозависимостью
В Воронеже одну из школ полностью закрыли на карантин из-за гриппа
Воронежский десятиклассник может получить до десяти лет тюрьмы за торговлю наркотиками
В Нововоронеже жительницу Крыма надули с оплатой ЖКХ на 50 тысяч рублей
Обрушение козырька подъезда в Воронеже: версия УК
В Воронеже гость два раза резанул ножом хозяина пьяной вечеринки
В Воронеже директор "заминировала" собственную школу