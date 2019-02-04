В Воронеже гость два раза резанул ножом хозяина пьяной вечеринки

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-04T16:59:05+03:00

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31 января в воронежский отдел полиции № 3 позвонил мужчина и сказал, что на улице Красный Октябрь в Левобережном районе порезали человека. На место происшествия выехали оперативники. Стражи порядка выяснили, что в тот вечер у 32-летнего хозяина дома собралась компания для совместной выпивки. После изрядного принятия на грудь мужчина поругался с 23-летним гостем. Тот выхватил нож и два раз ударил своего недруга в грудь, а потом убежал.

Вскоре полицейские получили информацию о том, где находится гость, устроивший резню. Его задержали и доставили в отдел полиции. Молодой человек признал свою вину. По части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU