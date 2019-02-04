2019-02-04T16:59:05+03:00
Происшествия

В Воронеже гость два раза резанул ножом хозяина пьяной вечеринки

Конфликт возник после изрядных возлияний
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Мужчине, порезавшему хозяина пьяного застолья, грозит до десяти лет тюрьмы.Мужчине, порезавшему хозяина пьяного застолья, грозит до десяти лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

31 января в воронежский отдел полиции № 3 позвонил мужчина и сказал, что на улице Красный Октябрь в Левобережном районе порезали человека. На место происшествия выехали оперативники. Стражи порядка выяснили, что в тот вечер у 32-летнего хозяина дома собралась компания для совместной выпивки. После изрядного принятия на грудь мужчина поругался с 23-летним гостем. Тот выхватил нож и два раз ударил своего недруга в грудь, а потом убежал.

Вскоре полицейские получили информацию о том, где находится гость, устроивший резню. Его задержали и доставили в отдел полиции. Молодой человек признал свою вину. По части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Воронежской области создадут систему по уходу за пожилыми гражданами вместе с фондом "Старость в радость"
Будущими резидентами ОЭЗ под Воронежем можно считать шесть предприятий
Воронежский Дом Анимации планируют открыть в 2021 году
В мэрии Воронежа рассказали о "штиле" в строительстве жилья
На улице Мира в Воронеже сфотографировали сосульку длиной в этаж
В Воронежской области в феврале запустят мусоросортировочный комплекс
За 2018 год водительские права отняли у 450 человек с алкогольной или наркозависимостью
В Воронеже одну из школ полностью закрыли на карантин из-за гриппа
Воронежский десятиклассник может получить до десяти лет тюрьмы за торговлю наркотиками
В Нововоронеже жительницу Крыма надули с оплатой ЖКХ на 50 тысяч рублей
Обрушение козырька подъезда в Воронеже: версия УК
8 февраля в Воронеже стартует продажа билетов на IX Платоновский фестиваль
В Воронеже директор "заминировала" собственную школу